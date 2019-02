Marquinhos Trad alerta para epidemia de Dengue na Capital

Divulgação/PMCG Durante entrevista coletiva na sede da Prefeitura, Marquinhos Trad destacou ações a serem realizadas pelas secretarias, todas em parceria para combater a epidemia na cidade.

Nesta segunda-feira (25), o prefeito Marquinhos Trad esteve acompanhado do secretário de Saúde, Marcelo Vilela e do Secretário da Sisep, Rudi Fiorese, durante coletiva à imprensa, para alertar sobre os casos de dengue em Campo Grande e apontar ações e estratégias de contenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Com o aumento expressivo dos casos notificados de dengue em Campo Grande, as ações motivaram inclusive, a consulta ao Ministério da Saúde, buscando avaliar a possibilidade de ser decretada situação de emergência por conta do avanço da doença.

Entre as medidas determinadas pelo prefeito Marquinhos Trad diante do risco iminente de epidemia, será o reforço no trabalho preventivo e, caso seja necessário, utilizando os profissionais das unidades que estiveram com uma demanda muito grande para dar mais celeridade ao atendimento corroborando com os protocolos clínicos e fluxogramas pré-definidos, previsto dentro do Plano de Contingência elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, “Nós estamos em alerta, tomando todas as medidas preventivas necessárias. Ainda não podemos dizer que estamos em epidemia, mas diante desse aumento nós precisamos nos preparar. Por isso determinamos que seja disponibilizado um reforço de profissionais, em especial médicos, que irão atuar dentro dos critérios técnicos de identificação da doença de maneira a dar mais celeridade e garantir atendimento aos pacientes que procuram estas unidades de saúde”, destaca.

Para o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, “aumentamos as equipes de borrifação a ultra baixo volume – UBV – popularmente conhecido como fumacê, passando de três para nove, que irão atuar diariamente nas sete regiões de Campo Grande, também aos fins de semana. Estamos reforçando esse trabalho para conseguir abranger um número maior de bairros e isso deve ajudar no combate ao mosquito. Lembrando sempre que esse é um trabalho complementar e a colaboração de todos é extremamente importante”, reforçando a fala do prefeito sobre a necessidade do apoio da população”, declara.

Além desta, outra medida será implantada, sendo a intensificação das ações de rotina, que consiste nas visitas e vistorias em imóveis e terrenos baldios feitas pelos agentes comunitários de saúde e de endemias, com apoio da Secretaria de Infraestrutura e Obras (SISEP), na remoção de materiais inservíveis de grande volume.

Para o secretário da SISEP, Rudi Fioresi, “a partir desta terça-feira (26), será estabelecido um cronograma juntamente com a equipe técnica da SESAU para estabelecer as prioridades e ações nos bairros onde há maior incidência de focos, tendo como referência o Levantamento Rápido de Infestação Predial (LiRaa). Estamos definindo um plano de ação juntamente com a SESAU e vamos auxiliar neste trabalho, fazendo uma soma de esforços. A secretaria dispõe de 14 tratores e pás-carregadeiras que poderão ser empregadas nestas ações”, pontuou.

Desde o começo de 2019, a Prefeitura está aguardando a expedição de um alvará por parte do Poder Judiciário para que os agentes de saúde possam entrar em imóveis fechados com o auxílio de chaveiros.

De acordo com o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo, já houve um parecer favorável por parte do Ministério Público, porém o processo ainda está parado, aguardando os trâmites legais. O intuito é auxiliar no trabalho de enfrentamento ao mosquito por parte dos agentes, uma vez que esses locais concentram uma quantidade muito grande de focos.

Conforme o secretário de Meio-Ambiente, Eduardo Costa, “o aumento na fiscalização e vistoria de terrenos baldios realizadas nos dois últimos anos e prometeu reforçar as ações em conjunto com o departamento de Vigilância em Saúde da SESAU”.

Buscando garantir a saúde dos alunos da rede municipal, a secretária de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, destacou as ações de educação para chamar a atenção sobre os cuidados e prevenção à proliferação do mosquito serão reforçadas em todas as unidades educacionais do Município, bem como o trabalho efetivo, assim como nas unidades de Assistência Social, como garantiu o secretário José Mário Antunes da Silva.

As epidemias de dengue seguem um padrão de ocorrência a cada 3 anos. Em amostras isoladas da doença, todas elas indicam a presença do sorotipo 2 (DENV-2), seguindo a incidência nacional.

O Limiar Endêmico é possível visualizar a tendência de aumento dos casos acima do esperado.

Todas as 68 unidades básicas e de saúde da família estão aptas a fazer o atendimento a pacientes com suspeita de dengue.

Com o alerta para o aumento dos casos, o Centro de Doenças Infectocontagiosas (CEDIP) funcionará 24 horas por dia com 14 leitos de retaguarda para atendimento de casos de dengue hemorrágica entre outras complicações.

As seis UPAs e quatro CRSs possuem 234 leitos, divididos em leitos masculino, feminino, pediátrico, emergência, sala de hidratação e quarto individual. Somente na emergência são 32 leitos de observação.