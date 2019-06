Manifestantes se encontram no Incra, Inss e Funai

Foto cedida Às 14h, protestantes vão para a Praça do Rádio

Divididos entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Fundação Nacional do Índio (Funai) e Instituto Nacional do Seguro Social (Inss) os manifestantes contra a Reforma da Previdência e os cortes do governo na educação, estão se reunindo desde as 6 horas.

Os grupos dividem-se e pretendem se encontrar na Praça do Rádio, as 14h. A greve conta com apoio dos trabalhadores rurais, a exemplo de pessoas ligadas ao MST (Movimento Sem Terra) e pessoas de organizações sindicais como a CUT, além de outros sindicatos.

Logo pela manhã (14) o transporte coletivo não realizou as primeiras voltas, saindo da garagem as 7h20. Essa mobilização das viações de coletivos da Capital foi em apoio a Greve Geral.

Nacional - Diversas cidades brasileiras registram paralisações em serviços públicos e protestos, onde os trabalhadores lutam contra os cortes do governo na educação e contra a reforma da Previdência. Ao menos 16 estados e o DF foram afetados.