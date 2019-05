Manifestação a favor da Reforma da Previdência reúne aproximadamente 4 mil pessoas

Júlio Nunes / Foto Cedida O evento começou às 13 horas em frente ao MPF na Capital.

Neste domingo (26), Conforme a organização do evento, aproximadamente 4 mil manifestantes estiveram na rua em apoio à Reforma da Previdência e ao Presidente Jair Bolsonaro, a maioria dos participantes compareceram vestindo as cores verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil. Em Campo Grande não foi diferente, o evento começou às 13 horas em frente ao Ministério Público Federal (MPF), na Avenida Afonso Pena, em frente ao Ministério Público Federal.

Às manifestações aconteceram em diversas cidades do País, no Estado, além da Capital, também em Dourados, Três Lagoas, Cassilândia, Jardim e Guia Lopes. A movimentação buscou demonstrar apoio à Reforma da Previdência (inteiro teor), da MP 870 (Redução do número de Ministérios e Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf com Moro), do pacote anticrime do ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro, da CPI Lava Toga e de um “Centrão a favor do Brasil”.

Os manifestantes que estiveram presentes compareceram ao evento, de carro, a pé e a cavalo para apoiar a manifestação

Participaram da manifestação os deputados federais Luiz Ovando, Loester Trutis, senadora Soraya Thronicke, os deputado estaduais Capitão Contar e João Catan entre outros políticos. A manifestação conta ainda com a participação do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de MS (Sinpetro), Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de MS (Seac/MS) e Associação sul-mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores (Asmad).