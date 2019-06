Longen alinha com Nelsinho reunião do setor produtivo com bancada federal de MS

Divulgação Entre as demandas apresentadas pelo presidente da Fiems ao coordenador da bancada federal do Estado em Brasília está a destinação de até 30% do FCO.

Em Brasília, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, reuniu-se com o senador Nelsinho Trad (PSD/MS), para tratar de uma reunião entre os representantes do setor produtivo com os deputados federais e senadores do Estado sobre assuntos voltados para o desenvolvimento sul-mato-grossense.

De acordo com Longen, “Procurei o senador Nelsinho, que é o coordenador da nossa bancada federal, para apresentar algumas ações que o setor industrial entende como muito importantes neste momento. A economia brasileira passa por algumas turbulências e a bancada federal, muitas vezes, em razão dos compromissos aqui em Brasília, acaba por não ter a oportunidade de acompanhar passo a passo o setor produtivo, que, muitas vezes, enfrenta algumas dificuldades. Acredito que, de certa forma, alguns setores podem ser assistidos pelos nossos parlamentares com projetos de lei voltados a atender as nossas demandas”, destaca presidente da Fiems.

Entre os assuntos Longen debateu sobre a destinação de até 30% do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) pelos governos estaduais para obras de infraestrutura. Para ele, “Já me posicionando contra essa medida e, na oportunidade, pedi ao senador para que agende uma reunião com toda a nossa bancada para que eu possa explicar e mostrar o porquê de o setor industrial não estar de acordo com essa decisão”, pontua.

Também foram tratadas ações relacionadas ao setor industrial considerando a Reforma da Previdência. “Essa reforma é algo que nós estamos trabalhando e queremos mostrar os pontos que entendemos como favoráveis para o setor produtivo do Estado, principalmente, para o setor industrial e, com certeza, os demais setores da nossa economia participaram dessa reunião”, disse.

Sobre à Reforma da Previdência, Sérgio Longen considerou que o País ainda está atrasado nesse ponto. “Por isso, o setor empresarial vem se manifestando de uma forma ou de outra, claro que cada um entende e tem uma particularidade na sua base política, mas nós, enquanto empresários e brasileiros que somos, e produtivos também, precisamos criar uma forma oficial de manifestar o nosso apoio ao projeto da Reforma da Previdência na integralidade, trazendo aos Estados e aos municípios as condições para que possam realizar essas reformas também”.

Já segundo o senador Nelsinho Trad disse que, como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília, considerou válida a iniciativa do presidente da Fiems de solicitar essa reunião com todos os parlamentares do Estado. “Foi muito importante a iniciativa do presidente Sérgio Longen no sentido de solicitar essa reunião com a bancada federal em uma data a ser agendada. Nesse encontro, com toda a certeza, vamos debater projetos estratégicos para indústria e para alavancar a economia e geração de emprego e renda para Mato Grosso do Sul”, conclui.