Junho Vermelho tem objetivo de incentivar doação de sangue

Edemir Rodrigues/Portal do MS Hemosul quer prevenir contra o baixo estoque de bolsas no Estado

O Hemosul busca manter o estoque de bolsas de sangue abastecidos no período de Junho, quando as doenças respiratórias são mais constantes. O Junho Vermelho realizado através do Hemosul consegue promover doações em massa e tenta manter os estoques em níveis adequados para atender a demanda da população. As campanhas e ações têm como objetivo ainda estimular que doadores já cadastrados façam doações em meses mais frios, incentivar que mais pessoas se cadastrem, fazendo com que a causa, Junho Vermelho, alcance o maior número de pessoas possíveis.

De acordo com a coordenadora do Hemosul, Marli Vavas, “Junho inicia um período crítico para as doações de sangue, o inverno, que afasta os doadores. As parcerias e campanhas são fundamentais para que possamos manter nossos estoques. Mas é muito importante lembrar que precisamos de doações todos os dias e que a população está convidada a praticar este importante ato de solidariedade”, afirma.

Na última segunda-feira (03 de junho), as ações de conscientização do Junho Vermelho começaram na Rede Hemosul do Estado. Os primeiros a participarem da campanha foram os integrantes da Liga do Bem. O grupo, que utiliza a roupa de super-heróis para incentivar ações de cidadania, atua há quatro anos em parceria com o Hemosul, ajudando a alavancar as doações de sangue, o que funciona efetivamente, conforme o órgão.

Já na segunda semana de junho, entre os dias 10 e 12, já está programada a coleta dos militares, com um grande número de doadores. No dia 13, feriado municipal em Campo Grande, o Hemosul da Capital não funcionará, no interior abrirá normalmente, e os atendimentos retornarão no dia 14, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Através de parcerias privadas serão oferecidos lanches especiais para os doadores do Hemosul Coordenador, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, mesmo que a doação não possa ter sido efetivada naquele dia. No Hospital Regional, na Capital, nas unidades de Dourados e Ponta Porã o doador também terá um lanche especial.

Para a terceira semana de junho, a grande doação será feita pelos policiais militares, como fazem todos os anos. A imprensa também tem papel importante neste período de divulgação, multiplicando o alcance e trazendo mais doadores às unidades.