Janine Bruno destaca ações para reduzir acidentes no trânsito em alusão ao Maio Amarelo

Izaias Medeiros/CMCG A convite da vereadora Enfermeira Cida Amaral, diretor-presidente da Agetran utilizou a Tribuna durante a sessão.

Nesta terça-feira (21) em alusão ao Maio Amarelo, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, utilizou a Tribuna da Câmara para apontar as medidas utilizadas para redução dos acidentes de trânsito na Capital. O uso da Palavra Livre acontece no momento da Campanha Maio Amarelo – “No Trânsito o sentido é a vida”, no mês dedicado a reforçar esse alerta. O convite para falar na Casa de Leis foi feito pela vereadora Enfermeira Cida Amaral.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno destacou ainda que, “quem faz parte precisa dar sua contribuição”. A Agetran, segundo o diretor-presidente, investiu em sinalização, fiscalização e prevenção para preservar vidas humanas. “Implantamos sinalizações horizontais e verticais, 57 novos semáforos em pontos críticos, mais de 6 mil placas de sinalização, além de trabalho de educação de trânsito para reverter esse quadro com próximas gerações”, aponta.

A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) esteve em Campo Grande para acompanhar o trabalho da Agência, diante das melhorias no setor. Ainda segundo Janine Bruno, “Com apoio dos vereadores, estamos conseguimos fazer esse trabalho, acompanhando na rua e definindo lugares prioritários para investimentos”, destaca.

Também foram apresentadas estatísticas sobre os acidentes pelo diretor-presidente da Agetran, mostrando que neste ano foram 26 mortes, menor resultado desde 2011 na comparação destes mesmos meses.

Os redutores de velocidade foram desativados ainda no fim de 2016, quando venceu o contrato para operação deste serviço. Porém, as empresas mantiveram as lombadas e radares nas vias e somente fizeram essa retirada em 2018. Ainda segundo, Janine Bruno, os motoristas preferiram não arriscar e houve mais prudência porque os redutores ainda estavam nos pontos. Neste ano, os redutores estão funcionando.

Ainda considerando as principais infrações. “Temos índice grande de acidentes por furo de sinal vermelho, mas agora voltamos a ter esses equipamentos”, diz Janine Bruno.

O diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno defende que “os equipamentos são necessários e afirmou que da totalidade de 10 milhões de veículos que passaram pelos radares apenas 0,17% desrespeitaram os equipamentos e, consequentemente, foram multados. Ele se comprometeu ainda a passar os dados sobre os valores arrecadados com as multas e aplicação desse dinheiro, que é, segundo o diretor, revertido no trânsito da cidade. Acrescentou ainda que a Onda Verde nos semáforos já está funcionando em algumas ruas da região central da cidade e deve ser estendida para outras, a exemplo da Avenida Júlio de Castilho”, enfatiza.

Para a vereadora Enfermeira Cida Amaral, autora do convite ao diretor-presidente, destacou a importância do tema e agradeceu o atendimento às reivindicações feitas pela população por intermédio dos vereadores para o trânsito. “Tenho conhecimento do esforço de toda secretaria para atender pelo menos metade dos nossos pedidos. No meu gabinete não param de chegar pedidos de melhorias no trânsito e inúmeros deles foram atendidos”, conclui.

A campanha Maio Amarelo tem objetivo de chamar a atenção para o alto número de feridos e mortos no trânsito de Campo Grande. Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações e para reforçar esse alerta de prevenção e cuidados.