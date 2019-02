Instituto abre matrícula em cursos de graduação para portadores de diplomas e transferências

Tamanho do texto

Divulgação Ao todo 16 cursos foram disponibilizados para os candidatos

A Central de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta sexta-feira (22), o resultado final do processo seletivo que oferta 362 vagas em cursos de graduação para portadores de diploma e transferências interna e externa. O documento traz a relação de candidatos convocados para matrícula e a lista de espera.

A análise e a classificação foi feita com base no histórico escolar e nas ementas, conforme documentação entregue pelos candidatos.

Ao todo, foram oferecidas 16 opções de cursos, entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A matrícula segue até a próxima segunda-feira, 25, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde irão estudar. Os endereços e horários de atendimento constam na tabela ao final deste texto.

Documentação - Para efetivar a matrícula, o candidato deve apresentar:

Fotocópia e original do RG ou outro documento oficial de identificação com foto;

Fotocópia e original de documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para os brasileiros entre 19 e 45 anos de idade completos ou a serem completados até 31 de dezembro do ano corrente;

Uma foto 3x4 recente;

Requerimento de matrícula;

Original e fotocópia do diploma de curso superior (para portadores de diploma);

Comprovante de matrícula recente de curso superior (transferência externa);

Original e fotocópia do histórico acadêmico, com carga horária, notas ou menções das unidades curriculares.

Aqueles que estão matriculados em instituição pública de ensino superior só poderão fazer a matrícula no IFMS mediante comprovação de desistência da matrícula anterior.

A partir da análise da documentação apresentada, as coordenações de curso irão indicar em qual período o acadêmico poderá se matricular, e quais unidades curriculares cursar.

Os candidatos da lista de espera poderão ser convocados posteriormente para o preenchimento de possíveis vagas remanescentes.