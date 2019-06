Inscritos no concurso para Procurador Municipal já podem consultar locais de prova

Assessoria/Prefeitura A prova objetiva será aplicada no dia 16 de junho de 2019

A partir desta segunda-feira (10), está disponível para consulta através do endereço eletrônico da cebraspe,os locais referentes ao concurso público para Procurador Municipal do Quadro Permanente da Prefeitura de Campo Grande, conforme edital nº 02/2019-PGM/MS publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na última quinta-feira (06).

De acordo com o edital do concurso, a prova objetiva, que será aplicada às 13 horas (horário local) do dia 16 de junho de 2019, terá a duração de 4 horas e 30 minutos.

A Prefeitura alerta o candidato a prestar atenção na unidade onde será realizada a sua prova, uma vez que, somente poderá realizar a prova no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima. O mesmo deverá comparecer para a realização da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início da prova, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Ainda conforme edital, será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido portando:

a) aparelhos eletrônicos, tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.;

b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;

c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;

d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

O edital em questão está disponível na edição do dia 6 de junho de 2016 do Diogrande, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande