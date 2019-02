Inscrições para Assistentes Educacionais da SED terminam nesta segunda

Divulgação

Foi prorrogado, na quinta-feira (21), o prazo para as inscrições no Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de Assistentes de Atividades Educacionais. Com vagas disponíveis em todos os municípios de MS, os candidatos poderão efetuar as inscrições até hoje.

Para participar, os interessados deverão apresentar as fichas de inscrição (disponíveis no edital de abertura), acompanhadas dos documentos pessoais (cópias e originais) nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) especificadas para cada município, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, conforme edital do processo.

Os profissionais selecionados, no Processo Seletivo, exercerão a função de Técnico de Suporte em Tecnologia (TST) nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE), tais como escolas e extensões.

Confira mais informações do portal da Secretaria Estadual de Educação (SED).