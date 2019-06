Iguana é capturada em hospital

Tamanho do texto

Divulgação/PMA PMA também capturou um tatu-galinha, que estava no pátio do mesmo hospital

Na manhã desta segunda-feira (10) uma iguana-verde foi capturada dentro do hospital da Cassems em Coxim. Os Policiais Militares Ambientais foram acionados por funcionários do local.

A PMA foi ao local e capturou o animal e, como ele não apresentava ferimentos, realizou a soltura em uma área de vegetação distante da cidade. Conforme informações da polícia no dia 3 de maio de 2018, a PMA capturou um tatu-galinha, que estava no pátio do mesmo hospital.