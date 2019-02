Horário de Verão termina na madrugada deste sábado

Deurico/Arquivo Capital News Relógios deverão ser atrasados em uma hora

O horário de verão termina as 0h deste domingo (17), quando os relógios deverão ser atrasados em 1 hora. É preciso ficar atento às configurações do celular, que dependendo do aparelho, não faz a alteração automática do horário.

Iniciado em 4 de novembro do ano passado, o horário de verão é válido para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A mudança, geralmente, acontecia no terceiro domingo de outubro. Mas o, então presidente Michel Temer, assinou decreto que encurtou a duração do horário de verão para que não ocorresse entre o primeiro e o segundo turno da eleição, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral no ano passado.

A data para início do horário de verão mudou ainda em função das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Na ocasião o Ministério da Educação também pediu que o horário fosse adiado.

Além do Mato Grosso do Sul, mais nove estados devem ser afetados com a mudança de horário. São eles: Goiás; Mato Grosso; Minas Gerais; Paraná; Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; São Paulo; Espírito Santo e Distrito Federal.

Adaptação

É recomendado que a hora “extra” que ganhamos ao atrasar o relógio seja usada para descansar, mas outras cuidados podem ser tomados a fim de não ter problemas com o novo horário.

Ficar atento às refeições pode ajudar a se adaptar ao horário fim do Horário de Verão. Comidas pesadas e que requerem muita energia para fazer a digestão podem prejudicar o descanso, por isso no dia de mudar o relógio evite refeições pesadas, principalmente nas últimas horas do dia.

Praticar exercícios pesados 3 horas ou menos antes de dormir também pode atrapalhar o sono. Prefira exercícios mais suaves e relaxantes, sem estimular excessivamente o corpo.