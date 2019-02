Governo anuncia reforço na segurança e policiamento de trânsito para candidatos do concurso

Sad/Arquivo O Batalhão de Polícia Militar de Transito irá organizar o trânsito no entorno das Universidades da Capital.

Para garantir a segurança dos mais de 24 mil candidatos que farão as provas do concurso estadual da Educação neste domingo (17), o Governo do Estado anunciou reforço no transporte coletivo, segurança e no policiamento de trânsito, tanto em Campo Grande quanto em Dourados. Os candidatos farão processo seletivo para assistente administrativo, agente de limpeza e agente de merenda.

Responsável pela condução do certame, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, destaca que todos os cuidados necessários estão sendo tomados. “Nós, enquanto Governo, temos a responsabilidade de sermos facilitadores nesse processo. Vamos trabalhar em parceria com os diversos segmentos das polícias Civil e Militar, e instituições que atendem a parte logística e estrutural, como forma de garantir que os candidatos cheguem com tranquilidade aos seus locais de prova” afirma.

Segundo o secretário, foi solicitado junto ao Consórcio Guaicurus e à Agetran de Dourados, o reforço das linhas de ônibus que fazem o itinerário dos locais das provas, e ambos se prontificaram a contribuir nesse processo. Em Dourados, 9.805 candidatos farão as provas em cinco unidades educacionais. Já em Campo Grande, serão 14.441 candidatos em três unidades de ensino.

O Batalhão de Polícia Militar de Transito (Bptran) irá organizar o trânsito no entorno das Universidades da Capital, e contará com efetivo trabalhando especialmente nas vias de acesso para dar vazão ao tráfego de veículos. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito, para que os candidatos estejam nos locais de prova no horário necessário.

A entrada dos candidatos estará liberada a partir do meio-dia. Os candidatos deverão levar caneta preta ou azul fabricada em material transparente e um documento de identidade com foto, preferencialmente a identificação utilizada na inscrição. Os portões serão fechados pontualmente às 14h, horário de Mato Grosso do Sul.