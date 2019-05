Governador participa da comemoração aos 70 anos do Hospital Adventista do Pênfigo

Tamanho do texto

Saul Schramm / Portal do MS O Hospital Adventista tornou-se referência no tratamento da doença conhecida como Fogo Selvagem em 1949.

Neste domingo (26), o governador Reinaldo Azambuja participou das comemorações aos 70 anos do Hospital Adventista do Pênfigo, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Azambuja e o secretário-adjunto de Governo, Flávio César, foram homenageados durante o evento. O governador destacou o comprometimento humanitário descrito nas histórias comoventes dos pioneiros da entidade e relatadas ao público em depoimento de familiares dos fundadores do HAP. Segundo Azambuja, “São pessoas extraordinárias motivadas por um sentimento de amor ao próximo e que andaram por esses rincões à procura da cura para uma doença até então desconhecida e sem um tratamento eficaz”, pontua.

A doença conhecida a partir de meados da década de 1930 como Fogo Selvagem, uma moléstia autoimune e relativamente rara, caracterizada pela formação de bolhas na pele.

O Hospital Adventista tornou-se referência mundial no tratamento das vítimas acometidas pela doença em 1949, conquistando prestígio e reconhecimento internacional como um centro de pesquisa para problemas na pele.