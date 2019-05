Gol anuncia voo direto de Dourados à Guarulhos em 2020

Divulgação Aeroporto em Dourados ganhará a companhia Gol a partir do próximo ano

Dourados voltará a ter voo diretos para São Paulo a partir do próximo ano. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes anunciou a expansão de suas operações e informou que fará o trecho do maior município do interior de Mato Grosso do Sul até o aeroporto de Guarulhos em São Paulo, diariamente a partir de 2 de março de 2020. A Gol mantinha apenas em Campo Grande no Estado.

"Estamos orgulhosos em oferecer aos Clientes de Dourados e região voos diretos para a capital de São Paulo. Este novo destino fortalecerá a nossa atuação na região Centro-Oeste que passa a ter mais uma opção de voo diário para o aeroporto de Guarulhos, um dos principais hubs da Companhia, que permitirá a conexão fácil e rápida para as demais cidades e países atendidos pela Companhia e suas parceiras", diz Eduardo Bernardes, Diretor Vice-Presidente Comercial e Marketing.

De acordo com a companhia, os passageiros viajarão com aeronaves Boeing 737-700 Next Generation e terão à disposição internet, TV ao vivo e diferentes opções de serviço de bordo com bebidas gratuitas. Essas aeronaves são aviões com a maior capacidade para operar neste aeroporto com até 138 passageiros. Os bilhetes para Dourados já estão disponíveis para compra em todos os canais da companhia.

"Com a chegada da Gol em Dourados, os clientes terão mais conveniência e conforto a bordo dos nossos modernos jatos Boeing 737, com mais espaços entre as poltronas, internet, TV ao vivo e diferentes opções de serviço de bordo com bebidas gratuitas", completa Bernardes.

O anúncio vem de encontrou com a nova política da Gol que confirmou antes sete destinos regionais com voos regulares para as cidades de Cascavel (PR), Passo Fundo (RS), Vitória da Conquista (BA), Sinop (MT), Franca, Araçatuba e Barretos (SP)

Atualmente o Aeroporto Francisco Matos Pereira em Dourados possui apenas a Azul Linhas Aéreas operando com duas conexões diárias com destino a Viracopos, em Campinas (SP).