Giroto pode ir para o regime semiaberto ainda este ano

Deurico/Arquivo Capital News Giroto foi condenado a nove anos, dez meses e três dias por lavagem de dinheiro.

O primeiro político poderoso e influente a ser preso no Estado, Edson Giroto, completou um ano atrás das grades. Réu em 20 ações, caso não seja condenado em outra ação, o ex-deputado federal poderá solicitar progressão de pena para o regime semiaberto e ir para casa no fim deste ano, após cumprir um ano, sete meses e 20 dias.

Giroto foi condenado a nove anos, dez meses e três dias por lavagem de dinheiro ao aplicar R$ 7,6 milhões supostamente desviados dos cofres públicos na compra da Fazenda Encantado do Rio Verde.

De acordo com o despacho do juiz José Mário Esbalqueiro, da 1ª Vara de Execuções Penais da Capital, o cumprimento da sentença começou no dia 25 de abril deste ano.