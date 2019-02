Funtrab oferece 500 vagas nesta segunda-feira

Tamanho do texto

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferta 508 vagas de empregos para aqueles que estão à procura de uma oportunidade de retorno ao mercado de trabalho.

Somente para Campo Grande são 129 vagas. O restante está distribuído nos outros 78 municípios do Estado. Confira algumas das oportunidades:

Bataguassu – pedreiro 10 vagas;

Costa Rica – motorista de caminhão 5;

Dourados – eletricista de manutenção industrial 5;

Naviraí – retalhador de carne 10, instalador de antenas de televisão 6, magarefe 5;

Nova Alvorada do Sul – operador de telemarketing ativo 20;

Nova Andradina – motorista de ônibus rodoviário 5;

Ribas do Rio Pardo – forneiro e operador (alto forno ) 5;

Rio Verde de Mato Grosso – servente de pedreiro na conservação de vias 5;

São Gabriel do Oeste – auxiliar de linha de produção 12;

Sidrolândia – alimentador de linha de produção 30;

Sonora – trabalhador da cultura de cana de açúcar 53, trabalhador rural 5;

Três Lagoas – representante comercial autônomo 5.

Existem muitas outras vagas em diversas funções. Acesse o Boletim de Vagas e veja se, em alguma delas, você se encaixa.

Na Capital, interessados nas funções devem procurar a Funtrab (rua 13 de Maio, 2.773, Centro), das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Nos demais municípios, as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no Boletim.