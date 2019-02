Funsat oferece vagas para auxiliar financeiro, eletricista e açougueiro nesta terça

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta terça-feira (19) diversas vagas, entre elas para auxiliar financeiro, eletricista de instalações veiculares, auxiliar técnico de controle de qualidade, alinhador de rodas e açougueiro

Para a vaga de auxiliar financeiro, o candidato necessita ter experiência comprovada na função, curso superior em RH e conhecimento em informática. O salário inicial é de R$ 1.200,00 mais vale transporte.

Já para a vaga de eletricista de instalações de veículos automotores, é necessário ter experiência em carteira em elétrica automotiva. A vaga exige CNH “b”, ensino fundamental incompleto e condução própria, devido à localização da empresa (em BR). O salário oferecido é de R$ 2.000,00 mais vale transporte.

Para a vaga de auxiliar de técnico de controle de qualidade é preciso estar cursando gestão de qualidade ou curso técnico com conhecimento na área. O salário inicial é de R$ 1.200,00 mais vale refeição e vale transporte.

A vaga de alinhador de rodas é necessária possuir experiência registrada em Carteira e ter conhecimento em mecânica. A vaga exige o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.200,00 mais assistência médica, almoço no local e vale transporte.

Para a vaga de açougueiro, o profissional necessita ter experiência comprovada em carteira, necessário possuir prática no manuseio de utensílios e agilidade no atendimento ao público. A vaga exige ensino médio completo e disponibilidade para fazer hora extra. O salário oferecido é de R$ 1.155,00 mais insalubridade e hora extra.

Serviço

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os (as) interessados (a)s devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6º feira, das 7h às 17h.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).