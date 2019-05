Fundação de Cultura busca recursos junto à secretário de Cultura e Cidadania em Brasília

Divulgação/Assessoria Entre os projetos apresentados por Mara Caseiro, estão a restauração do MARCO e do Centro Cultural José Octávio Guizzo na Capital.

Esta semana, a presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro, esteve em Brasília apresentando projetos estratégicos para o Estado e buscando recursos para os festivais de Inverno de Bonito e América do Sul (Corumbá), além de verbas para a execução de obras de restauração em prédios históricos.

Em reunião com o secretário especial de Cultura do ministério da Cidadania, Henrique Pires, designado pelo ministro Osmar Terra para receber as demandas do Estado.

A presidente da Fundação, Mara Caseiro, apresentou os projetos de restauração de prédios históricos como o Castelinho, de Ponta Porã, a Casa do Artesão, em Campo Grande, além do MARCO (Museu de Arte Contemporânea) e o Centro Cultural José Octávio Guizzo, que abriga o teatro Aracy Balabanian.

Além destes, ela também foi em busca de recursos para o Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 25 a 28 de julho, e o Festival América do Sul, que deve ser realizado em setembro.

De acordo com Mara Caseiro, “São projetos muito importantes para a cultura de Mato Grosso do Sul. A restauração de prédios históricos, além da recuperação do teatro Aracy Balabanian, foram determinações do nosso governador Reinaldo Azambuja. Estou muito otimista com essa audiência no ministério”, destaca.