Fim de semana de sol com tempo nublado em grande parte do Estado

Fim de semana de sol, porém, com tempo nublado em grande parte do Estado, neste sábado (11), trazendo variação de clima. Várias regiões do estado devem registrar tempo nublado com chuvas isoladas.

Em Campo Grande o clima deve variar ao longo do dia com possibilidade de chuva. As temperaturas na capital ficam entre 22 e 33 graus.

Na região norte o dia deve ser tempo nublado e uma tempestade pode chegar à tarde. Coxim tem mínima de 19 e máxima de 33 graus.

No oeste do estado o céu deve ficar nublado o dia todo, com possibilidade de chuva. Em Corumbá, mínima de 25 e máxima de 35 graus.

No sul do estado também deve chover. Ponta Porã registra mínima de 19 graus e máxima de 33.

No leste do estado o tempo deve permanecer parcialmente nublado. Mínima de 21 e máxima de 34 graus em Três Lagoas.

As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).