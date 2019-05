Feirão do Imposto irá ofertar gasolina a R$2,80

Deurico/Capital News ..

No próximo sábado (25) será realizado o Feira do Imposto, onde serão vendidos cerca de 10 mil litros de gasolina a menos de R$2,80, sendo limitado a 20 litros por carro e o por moto, na Capital, aproximadamente 61% do preço atual do produto, irá beneficiar mais de 500 consumidores.

Durante o dia, além da gasolina, farmácias e uma autoescola estarão participando do evento que é uma ação de conscientização sobre o impacto dos tributos pagos no preço final dos produtos e serviços.

De acordo com informações, os estabelecimentos vão vender produtos sem a cobrança de impostos. Em 2019, a campanha tem o tema ‘Menos é Mais’, buscando evidenciar que menos impostos, significa mais retorno ao cidadão, apoiando ainda a reforma tributária.

Os participantes do evento são: os postos de combustíveis participantes são: Posto Metrópole, localizado na Rua 26 de Agosto, 499, e Posto Nações Unidas, que fica na Av. Afonso Pena, 7144.

De acordo com o presidente do Conselho dos Jovens Empresários da Associação Comercial (CJE-ACICCG) e coordenador da campanha, Rafael Rotta, “É importante dizer que a distribuição será feita por ordem de chegada e o abastecimento será liberado às 8h”,pontua.

Rotta também enfatiza que, “o pagamento será exclusivamente em dinheiro. As conveniências nestes mesmos postos de combustíveis também vão vender refrigerantes com dedução de 45% do valor”.

Além dos postos, nas farmácias participantes, aproximadamente 500 medicamentos genéricos e fraldas também serão vendidos sem impostos no bairro Coophavila II: Drogaria América, localizada na Rua da Península, 824; e Ultrasul Popular, situada na Rua da Península, 626. Atendimento será das 7h às 22h. O preço de venda, com a dedução dos tributos chegará a 46% de redução do valor normal.

Também serão ofertadas aulas práticas de direção em motos e carros ofertadas pelas unidades da autoescola Primeira Opção, situadas na Rua Mal. Rondon, 1605 – 7h às 20h – e, em Dourados na rua Weimar Gonçalves, 2752 – até às 12h – com um abatimento de 30% no valor, sobre o valor da aula prática, sem limite de quantidade para aquisição.

Ainda durante o sábado, a van da ACICG, em parceria com o Observatório Social e com alunos do curso de Ciências Contábeis da UCDB, ficará estacionada no posto Nações Unidas, localizado na Av. Afonso Pena, 7144, para o oferecimento de palestras informativas sobre o impacto dos impostos na vida dos consumidores e empresários.

O Feirão do Imposto, não tem fins lucrativos, sendo incentivado pela CONAJE (Confederação Nacional de Jovens Empresários), e é realizado em diversas cidades do Brasil. No Estado a realização é da ACICG e conta com o apoio do CJE (Conselho de Jovens Empresários), do OSCG (Observatório Social de Campo Grande), do SINPETRO (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS) e do curso de Ciências Contábeis da UCDB.