Feira de calçados acontece neste domingo

Divulgação fiems Evento é realizada pelo Sindical/MS

Com projeção de movimentar algo entorno de R$ 15,5 milhões nos três dias do evento, ou seja, 3,3% maior que os R$ 15 milhões da edição passada, a é 9ª Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul ) é voltado exclusivamente para os lojistas de calçados, couros e de acessórios do Estado.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) abre, neste domingo (16), às 9 horas, no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco. O evento é realizada pelo Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul) e pelos empresários Alan Augusto Brilhador, Francisco de Sales Garcia Borges, Reinaldo de Oliveira Ney, André Arruda e Marcelo de Oliveira Adão.

A feira tem previsão de atrair mais de 250 lojistas dos 79 municípios sul-mato-grossenses ao Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, localizado na Avenida Mato Grosso, 5.000, Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande (MS). Neste ano, o evento tem ainda expectativa de receber, nos três dias, mais de 900 visitantes.

Conforme a assessoria o presidente do Sindical/MS, João Batista, a realização da 9ª edição é resultado do sucesso das oito primeiras edições. “Mais uma vez vamos realizar a Feira no Albano Franco, que já é um espaço conhecido pelos empresários de todo o Estado e, além de ser bem mais amplo e agradável, tem toda a infraestrutura necessária para receber os lojistas visitantes, bem como os expositores”, afirmou, destacando que o evento também vai contribuir com a divulgação das indústrias já instaladas no Estado e também as que estarão presentes na Feira, demonstrando todo o potencial da economia sul-mato-grossense.

Serviço

Os lojistas interessados em participar podem obter mais informações pelo email sindicalms@fiems.com.br ou pelos telefones (67) 3324-1963 (Bárbara) (67) 99654-4793 (Camargo)