Fábio Rombi é nomeado Defensor Público-Geral do Estado

Saul Schramm Secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, Fábio Rombi, governador Reinaldo Azambuja e o atual Defensor Público-Geral, Luciano Montali

Nesta sexta-feira (24), Governador Reinaldo Azambuja publicou decreto no Diário Oficial do Estado (DOE), nomeando o defensor público Fábio Rogério Rombi, com mais de 20 anos de carreira, como o novo Defensor Público-Geral do Estado para mandato de dois anos (2019/2021).

Conforme assessoria da governadoria, a solenidade de posse está marcada para às 17h do próximo dia 6 de junho, na sede do Tribunal de Justiça do Estado, com mandato se iniciando no dia 12 do mesmo mês.

Uma eleição promovida em 26 de abril deste ano, o defensor Fábio Rombi foi o mais votado entre três candidatos, obtendo ao todo, 132 votos. A defensora pública Júlia Fumiko Hayashi Gonda obteve 103 votos e ngela Rosseti Chamorro conquistou a preferência de 99 colegas de profissão.

Fábio Rogério Rombi é natural de Tupã (SP), e foi nomeado defensor público de Mato Grosso do Sul em 1999, após aprovação em concurso público. Atuou em Porto Murtinho, Corumbá e desde 2005 ocupa cargo na Defensoria Pública em Campo Grande. Fábio Rombi também já presidiu a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2007 a 2009.

A Defensoria é uma instituição pública que presta assistência jurídica de graça para as pessoas que não têm condições financeiras para a contratação de um advogado. Ela presta atendimento em todos os casos envolvendo procedimentos jurídicos da competência da Justiça Estadual. Os defensores públicos também têm a prerrogativa legal de propor ações civis públicas coletivas, em defesa de cidadãos carentes.