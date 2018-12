Estabelecido o calendário de licenciamento para o ano de 2019 em MS

Governo-MS/Cedida

Calendário de pagamento para o licenciamento do ano de 2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (13).

O texto diz que a cobrança é feita conforme a Resolução nº 110/2000, de 24 de fevereiro de 2000, do Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN, referente à fixação de calendário para renovação do licenciamento anual de veículos; e o Decreto Nº 7.833, de 29 de outubro de 2012, que dispõe sobre a repartição de recursos provenientes do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres.

Conforme o final das placas, seguem os meses fixados para vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

1 e 2 - Abril

3 - Maio

4 e 5 - Junho

6 - Julho

7 e 8 - Agosto

9 - Setembro

0 - Outubro