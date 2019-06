Esacheu Nascimento Diretor-Presidente da Santa Casa repudia ação de dois conselheiros da instituição

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Esacheu Nascimento

Nesta sexta-feira (14), Em entrevista ao Capital News, o Diretor-Presidente da Santa Casa de Campo Grande, Esacheu Nascimento, destacou a questão referente a informações de que conselheiros haviam solicitado a sua saída. Para ele, “Somos 18 conselheiros. Eles perderam a eleição e eram quatro na oposição. Agora dicaram dois, e tem a Cara de Pau de pedir a renúncia de todo o conselho e da diretoria”, aponta.

Ainda segundo Nascimento, “Dois conselheiros relapsos, um que há mais de um ano sequer vai a Santa Casa. Outro que vai muito pouco. São pessoas do mal. Um já foi excluído do quadro de associados e o outro na forma do estatuto também será. Eles irão responder cível e criminalmente pelo que estão fazendo”, conclui.

Os conselheiros da Santa Casa, Wilson Teslenco e Jesus Alfredo Ruiz Sulzer solicitaram a saída da Diretoria Executiva da instituição e a antecipação das eleições para novos membros.

Conforme informações, os conselheiros alegam falta de transparência, nepotismo, perseguição a conselheiros, terceirização, dívida, desvio de doações, construção de área de lazer, compra de palmeiras exóticas, rompimento com a Unimed e até mesmo denúncia de casos de violência doméstica.