Encerra nesta sexta campanha de vacinação

Clovis Neto/PMC Gestantes, puérperas, professores e crianças devem se imunizar

Esta sexta-feira (31) é o último dia para a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. Com o público alvo formado por 801.907 pessoas, Mato Grosso do Sul vacinou, até o início da tarde desta quinta-feira (30), 76,14 % do grupo prioritário, o que representa mais 610 mil pessoas imunizadas.

O público alvo é formado por crianças (de seis meses a menores de 6 anos); gestantes; trabalhadores de saúde; povos indígenas; puérperas (mulheres até 45 após o parto); idosos (a partir dos 60 anos); professores da rede pública e privada, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico; população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e funcionários do sistema prisional, além de profissionais das forças de segurança e salvamento, integrados ao grupo prioritário ainda em 2019.

Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, devem apresentar prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS deverão se dirigir aos postos em que estão registrados para receber a vacina, sem a necessidade de prescrição médica.

Conforme o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a vacinação será aberta a toda população e os que quiserem poderão ser imunizados, a partir do dia 1º de junho. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, durante a procura pela imunização, será preciso localizar os postos de saúde onde ainda há doses da vacina disponíveis, já que em alguns locais as mesmas poderão ter sido distribuídas em sua totalidade.

“Esperamos que aqueles que ainda não se vacinaram procurem as unidades de saúde nesta sexta-feira, já que as doses serão exclusivas aos grupos prioritários até amanhã. Depois disso, os postos onde houver estoque da vacina estarão autorizados a vacinar a população em geral”, disse a superintendente Estadual de Vigilância em saúde, Larissa Domingues Castilho