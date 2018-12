EMHA assina contrato com 54 famílias do primeiro sorteio público de lotes na capital

Divulgação/Assessoria O sorteio obedece a uma lei do prefeito Marquinhos Trad, de número 299, de maio de 2017

A Agência Municipal de Habitação (EMHA), assinou contrato com 54 famílias na última segunda-feira (11). Elas assinaram o contrato do primeiro sorteio em praça pública, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, para distribuição de lotes de interesse social do loteamento Bosque das Araras.

Segundo o diretor-presidente da Emha, Enéas Neto, “É o nosso compromisso, do plano de governo do prefeito, de fazer o sorteio em praça pública, garantindo transparência. Agora, quem mora de favor, nunca mais vai ouvir dizer que mora de favor. Vocês vão morar no que é de vocês”, destacou.

O sorteio obedece a uma lei do prefeito Marquinhos Trad, de número 299, de maio de 2017, que obriga o sorteio em praça pública. A lei assegura transparência e coloca fim a questionamentos sobre os critérios adotados para lotes ou casas na Prefeitura.

Para o Prefeito Marquinhos Trad, “Através do sorteio em local público, a distribuição se torna mais justa e a população se sente segura. É o primeiro passo para mostrar que tudo mudou. Com este trabalho estamos promovendo justiça para que as famílias vivam com dignidade”, afirma.

Ainda segundo o diretor-presidente da EMHA, Enéas Neto,os lotes foram direcionados para pessoas com renda de até 3 salários mínimos, sendo que o valor mensal da parcela, para quem pagar em dia (com 15% de desconto), será de R$ 102,13. E, para cada doze prestações pagas em dia, haverá a redução de uma parcela.