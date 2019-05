EMEI Campo Verde recebe parque de pneus

Divulgação Parque foi entregue nesta quinta-feira (30)

O EMEI Campo Verde que tem 68 alunos, recebeu nesta quinta-feira (30), o 14º parque de pneus da Rede Municipal de Ensino (Reme). O parque é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Agência do Sistema Penitenciário (Agepen) como objetivo oferecer mais opções de recreação e aprendizado aos alunos, já que as peças também são utilizadas para incrementar o conteúdo pedagógico das unidade, além de minimizar o impacto ambiental.

“É um projeto que será extensivo a outros pontos. É um prazer fazer cada entrega de parquinho. Demonstra o empenho dos internos a fazer algo pela sociedade e o mais importante, fazer pelas crianças”, afirmou o diretor-presidente da Agência do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, agradeceu as parcerias e destacou o trabalho de ressocialização que envolve o projeto. “Existe toda uma ação maior que todos os parceiros se dedicam que é mostrar aos detentos que participam do trabalho, que existe um mundo diferente do que eles vivem no momento. Nossa equipe já esteve na Agepen para conhecer a produção das peças e mostrou a eles a emoção das crianças quando o parque é inaugurado”, disse.