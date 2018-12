Embaixador do Chile e Azambuja discutem estratégias para o Corredor Bioceânico

Governo de MS/Cedida

O governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta quinta-feira (13) o embaixador da República do Chile no Brasil, Fernando Mariano Schmidt, para avançar nas estratégias comerciais e turísticas entre o Estado e o país vizinho com o Corredor Bioceânico. Segundo o Governo de Mato Grosso do Sul, a rota, com 2.396 km, irá interligar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Além de Azambuja, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Elias Verruck, também participou do encontro.

Para o governador o Corredor Bioceânico é fundamental para a logística e a consequente expansão das exportações do Estado. “Estamos a 1.400 km do Oceano Pacífico e 1.300 km do Oceano Atlântico. As exportações brasileiras crescem muito mais para os países asiáticos que estão lado a lado do Pacífico”, explicou.

Além disso, Azambuja falou que a rota não se limita as relações comerciais, pois é estratégica para o turismo e integração cultural. “Nós queremos mais que uma rota para carregar as riquezas, queremos uma rota para o turismo, integração cultural dos países, porque o turismo é uma ferramenta de desenvolvimento para um país. Queremos mais que uma rota comercial, mas uma rota para intercâmbio de cultura”, frisou.

Para o embaixador da República do Chile no Brasil, Fernando Mariano Schmidt, a articulação entre o Estado e o Chile é primordial neste momento para viabilizar parcerias. “A rota começou a ser asfaltada, mas não podemos aguardar até o momento em que estiver pronta para agirmos, devemos começar a atuar antes e pensar como agregar valor de turismo e para outros setores”, explicou.

O embaixador participa hoje (12) do “Encontro Corredor Rodoviário Bioceânico: turismo em foco”, que reúne pesquisadores, empresários e representantes governamentais dos quatro países para discutir e alinhar ações destinadas ao fomento da atividade turística. O evento acontece na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.