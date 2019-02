Em MS, motoristas oferecem viagens clandestinas para candidatos de concurso

Edemir Rodrigues Agepan orienta aos concurseiros que não aceitem oferta de passagem sem a certeza de que se trata de uma empresa legalizada.

Motoristas estão oferecendo viagens clandestinas por um preço reduzido para Campo Grande e Dourados aos candidatos que irão fazer o concurso estadual da Educação neste domingo (17).

O serviço irregular foi denunciado à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), que orienta aos concurseiros, que residem em cidades próximas e precisarão de transporte público, que tomem cuidado e não aceitem oferta de passagem sem a certeza de que se trata de uma empresa legalizada.

“Além da falta de garantias do serviço, há um grande risco de ter o compromisso prejudicado, caso o veículo seja flagrado na fiscalização”, ressalta o diretor de Transportes da Agência, Ayrton Rodrigues.

Ele ainda ressalta que é justamente a oferta de desconto que deve servir de alerta, já que o transporte legalizado é tabelado, porque inclui os custos do serviço, do seguro, e demais garantias aos passageiros.

Serviço

No site da Agepan existe uma página de Pesquisa de Viagem onde passageiros de qualquer localidade podem verificar a disponibilidade de empresa, horário e os valores da tarifa de todas as origens para todos os destinos no sistema de transporte intermunicipal. Nesse caso, basta citar o ponto de onde vai partir e colocar “Dourados” ou “Campo Grande” no campo destino, para saber quais empresas e operadores autônomos fazem o serviço.

Também é possível fazer uma viagem fretada, reunindo um grupo de pessoas e assinando um contrato coletivo. É um serviço que só pode ser realizado por operadoras cadastradas na Agepan e é proibida a venda de bilhetes individuais, sendo obrigatória a contratação para o grupo. A relação de transportadoras autorizadas também pode ser consultada no site da Agepan.