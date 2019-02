Em menos de 3 horas, chuva alaga ruas e transborda rios na capital

A. Ramos/Capital News ..

A chuva que cai sobre o MS nesta terça-feira (26), causou estragos e gerou prejuízo para os moradores de Campo Grande. Em menos de três horas de chuva, vários pontos de alagamento foram registrados pela cidade, onde até mesmo as avenidas mais movimentadas foram tomadas pela água, deixando veículos e imóveis ilhados, e transbordando córregos.

De acordo com informações do Inmet, até o meio dia, foram registrados 60,8 milímetros de chuva. Mais de ⅓ do previsto para o mês inteiro, que seria de 171 milímetros.

O Corpo de Bombeiros também informou que foram registrados pontos de alagamento em alguns dos principais cruzamentos da cidade, como o da avenida Ernesto Geisel com a Afonso Pena. O principal alagamento e mais preocupante foi na esquina da Ernesto Geisel com a avenida Rachid Neder. Os militares também confirmaram alagamentos na saída para a cidade de Três Lagoas e nas esquinas da avenida Via Parque com a Mato Grosso.

A. Ramos/Capital News ..

Também existem ocorrências residenciais como quedas de árvores, problemas com a rede elétrica e alagamento interno.

Até o momento, não foram divulgados os números de ocorrências urbanas e residenciais pelas autoridades.

Caos no trânsito

Por conta da chuva, vários pontos da capital ficaram com o trânsito congestionado. Na avenida Ceará e nas vias de acesso à Afonso Pena, próximo ao Shopping Campo Grande, o trânsito ficou comprometido, chegando a parar totalmente em alguns momentos.

Vias importantes como a avenida Nelly Martins (Via Parque) e a Ricardo Brandão, ficaram intransitáveis com o alagamento.