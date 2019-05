Deurico Brandão/ Capital News Presidente da Energisa Marcelo Vinhaes

Buscando trazer economia e segurança para o Parque das Nações Indígenas, o governo de Mato Grosso do Sul fechou um convênio com a Energisa para substituição das lâmpadas do parque e com a Polícia Militar para compartilhar imagens das câmeras de segurança com a Guarda Municipal.

Conforme o presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes serão substituídos 636 lâmpadas de vapor metálico de 250 watts no Parque das Nações Indígenas, que darão lugar a 136 projetores de LED de 120 watts. O sistema permitirá economia nos gastos com eletricidade e uma maior capacidade de iluminação. Na próxima segunda-feira (27) inicia a troca das lâmpadas e deve ser concluída em dois meses.

Deurico Brandão/Capital News Mudanças no Parque começam na próxima segunda (27)

Buscando melhorar a segurança do local, também será realizada uma reforma no Núcleo da Polícia Militar, além da instalação de 14 câmeras de segurança. Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Produção e Agricultura Familiar (Semadur) Jaime Verruck, as imagens serão compartilhadas com a Guarda Municipal. A PM recebeu dois carros elétricos para realizar o monitoramento interno. As mudanças no parque devem ficar prontas em 24 meses.