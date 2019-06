Dourados lidera o saldo de empregos de MS em abril

A.Frota Município teve saldo positivo na criação de empregos e liderou o setor no Estado

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgou nesta semana os dados de emprego no país no mês de abril e Dourados se destacou na liderança do saldo em Mato Grosso do Sul.



De acordo com a publicação, o maior munício do interior do Estado teve saldo de 466 empregos com 2.411 admissões contra 1.946 desligamentos. O setor de serviços foi o que melhor desempenho registrou em Dourados, e a função que apresentou melhor índice de contratação foi a de alimentador de linha de produção. Foram 271 admissões contra 89 demissões. A função de repositor de mercadorias registrou 88 admissões e 38 demissões. Outras funções com saldo positivo foram as de operador de caixa (85 admissões e 58 demissões), faxineiro (82 e 61) e recepcionista (59 admissões e 28 demissões).



Na opinião da prefeita Délia Razuk é um resultado altamente positivo, considerando que o país vive ainda um momento de transição política, de novos tempos nos campos econômicos e social. “Para nós é sim motivo de comemoração, saber que nosso município, pelo seu potencial, continua despertando interesse de grandes empreendedores, e, com isso, oportunizando a abertura de novas empresas e em consequência gerando novos postos de trabalho”, disse.



MS

Ao todo foram criados em Mato Grosso do Sul, em abril, 21.953 novos postos de trabalho, contra 19.292 demissões, saldo positivo de 2.661 vagas com carteira assinada, expansão de 0,52% em relação ao mês anterior.



Mato Grosso do Sul é o Estado brasileiro com melhor saldo positivo de emprego no período de janeiro a abril/2019. Foram 93.501 admitidos contra 80.144 desligados, ou seja, saldo de 13.357, variação positiva de 2,65% em relação a período anterior.



O setor de atividade econômica com melhor saldo foi o de Serviços, com 1.250 postos de trabalho, seguido pelo setor de Indústria de Transformação com 562, Agropecuária com 445, Comércio com 363, Construção Civil com 29, Serviços Industriais de Utilidade Pública com 13 e Extrativa Mineral com 1. Somente o setor de Administração Pública apresentou saldo negativo de 2 postos de trabalho.