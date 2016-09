Documentos acumulados somam 242,8 mil caixas de arquivos em MS

David Majella Documentos acumulados em Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado finalizou o diagnóstico da massa documental acumulada nos órgãos e entidades do poder executivo estadual. Ao todo são 242.827 mil caixas de documentos acumulados, o que equivale a 30 km.



A meta é reduzir 30% da massa documental que existe em Mato Grosso do Sul. Foram realizadas capacitações e oficinas sobre espécie documental, identificação e diagnóstico, critérios de mensuração de acervos, avaliação documental, métodos de aplicação da tabela de temporalidade, avaliação documental, e todos os procedimentos legais para eliminação de documentos, para chegar ao diagnóstico.



Aproximadamente 98 integrantes das comissões setoriais foram capacitados e mais 2.135 servidores da Capital e do interior do Estado por meio de capacitações presenciais e outras quatro por videoconferência.

David Majella São mais de 200 mil documentos acumulados

De acordo com o Secretário Interino de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, Mato Grosso do Sul passa a fazer parte dos poucos Estados que tem esse diagnóstico. “Estamos seguindo uma determinação do Governador Reinaldo Azambuja de organizar a massa documental do Estado. Com esse levantamento passamos a figurar entre os poucos Estados que já concluíram esse diagnóstico, como Rio de Janeiro e São Paulo”, pontua Viegas.



Agora o próximo passo é definir o processo de guarda ou eliminação dos documentos de acordo com a legislação vigente. A ação finalizada é parte do processo de organização da massa documental do Estado iniciada em 2015 com a eliminação de 14 milhões de folhas de arquivo dos depósitos da administração estadual.