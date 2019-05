Divulgado pré-selecionados do Vale Universidade Indígena

Tamanho do texto

Divulgação/Portal MS Pré-selecionados devem levar documentos para comprovação de dados

O site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) disponibilizou nesta quarta-feira (22) a lista de pré-habilitados no Processo Seletivo 2019 do Programa Vale Universidade Indígena.

Os acadêmicos devem levar os documentos pessoais, além do comprovante de matrícula, expedido pela instituição de ensino superior, do curso de graduação presencial, referente ao ano letivo ou primeiro semestre de 2019, contendo o nome da entidade, curso, semestre que está cursando e valor da mensalidade, conforme o caso e dos demais documentos solicitados.

Para não perder a oportunidade os candidatos agora deverão observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado. A ausência do acadêmico, nos implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2019.

Confira a lista de pré-selecionados pelo site da Sedhast.