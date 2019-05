Diário Oficial de MS recebe atualização com cores e fontes maiores

Divulgação/SAD DOE completará 42 anos de existência

O Diário Oficial do Estado (DOE) de Mato Grosso do Sul deixará de lado a versão em preto e branco com letras miúdas, e ganhará uma versão mais interativa e colorida, prestes a completar 42 anos de existência.

De acordo com o Secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, através da Resolução SAD n. 100, a qual estabelecendo novas normas e procedimentos para o envio de matérias, publicada no DOE da última sexta-feira (17).

Ainda conforme Hashioka, “Essa resolução dá início ao processo de modernização do Diário Oficial do Estado, que logicamente precisa acompanhar a evolução tecnológica, porém sem deixar de lado a essência da ferramenta de comunicação oficial. Por dia recebemos uma média de 35 mil acessos. E pensando neste público, estamos formatando um novo layout, que possibilitará ao usuário um melhor fluxo de navegação e maior facilidade de busca” destaca.

Conforme a resolução, as normas técnicas de configuração e de formatação para o envio de matérias a partir do dia 31 de maio, estabelece novo formato para as matérias encaminhadas para a diagramação da edição de 3 de junho, quando será a estreia do novo DOE. A nova formatação conta com design colorido e fontes de texto maiores, o novo layout contará também, com sumário logo na primeira página, contendo links que direcionam para as matérias, possibilitando a localização instantânea do que o usuário está buscando.

Segundo o responsável pelo Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, Antonio Muller, o projeto de remodelagem está em desenvolvimento e com isso ele pede atenção dos usuários que enviam material, para as normas estabelecidas na resolução.

Ainda conforme Muller, “De forma prática, não mudou muita coisa. Mas é importante se atentar as novas normas de configuração e formatação dos arquivos. Essa é uma forma de padronizar os atos oficiais, e tornar cada vez mais eficiente as publicações oficiais”, pontua.

O Governo do Estado está em contagem regressiva para completar 10 mil edições, o Diário Oficial do Estado, passou por diversas transformações nos últimos anos, entre elas, uma das consideradas mais importantes como a implantação do formato eletrônico, a disponibilização das publicações as 6h da manhã, chegando a servir como referência para estados como Paraná e Rondônia.