Diálogo de inverno, Resgatando a história da Rua 14 de Julho

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realizará mais uma edição do Projeto Diálogos, que tem como objetivo promover a reflexão sobre assuntos voltados à temática ambiental durante as quatro estações do ano.Em comemoração aos 120 anos de Campo Grande,

Com o tema “Resgatando a história da Rua 14 de Julho”, a conversa vai tratar de patrimônio cultural da cidade e a importância da 14 de Julho para o desenvolvimento turístico em Campo Grande.O tema da edição de inverno vai abordar a principal rua de comércio da capital, que atualmente passa por uma requalificação através do Programa Reviva Campo Grande.

“A Rua 14 de Julho foi o ponto de partida para o engrandecimento da nossa cidade. Preservar é recuperar no tempo essa história de 120 anos. A requalificação da Rua 14 de Julho é uma das obras mais esperadas de Campo Grande”, afirma Vinícius Vitiritti Ferreira Zanardo, engenheiro ambiental do Setor de Educação Ambiental da PLANURB. Além da roda de conversa, o evento contará com uma visita técnica à obra.

O Diálogo de Inverno – Especial 14 de Julho vai acontecer no dia 20 de agosto, terça-feira, às 8h30, no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, localizado na Rua 15 de Novembro, 390, em frente à Praça Ary Coelho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local.