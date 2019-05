Dia do Trabalhador: Confira o abre e fecha da Capital

Deurico/Capital News Com feriado, comércio não terá expediente

Nesta quarta-feira (01 de maio) a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) divulga a lista de abre e fecha do município buscando alertar os consumidores.

De acordo com as informações da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), as lojas do Centro da capital não abrirão no feriado e retornam as atividades na quinta-feira (2).

As agências bancárias e as lotéricas fecham no feriado e retornam na quinta-feira.

Nos shoppings da cidade, apenas as áreas de alimentação e lazer estarão em funcionamento, seguindo o horário estabelecido por cada um, sendo eles: Shopping Campo Grande as lojas e quiosques permanecerão fechados, já as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 20h. No Shopping Norte Sul Plaza, as lojas ficarão fechadas e área de alimentação e lazer funcionará das 11h às 21h. Já no Shopping Bosque dos Ipês, as lojas âncoras e satélites permanecerão fechadas, enquanto que a praça de alimentação e quiosques funcionarão das 10h às 22h.

O Pátio Central, localizado no centro da cidade, não terá expediente no feriado.

O Governo do Estado e prefeitura anunciaram o dia 1º, Dia Mundial do Trabalho, como feriado nacional em todas as repartições públicas, o expediente e atendimento a população retorna na quinta-feira.

O Poder Judiciário realiza plantão, cumprindo casos urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, realização de corpo de delito e busca e apreensão de exigência imediata.

As Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRSs) 24 horas atendem normalmente. Para quem precisar de atendimento de saúde, a capital possui CRS nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia. Já UPAs são encontradas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Santa Mônica, Universitário e Vila Almeida.

Não haverá expediente também pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) na quarta-feira (1º).

A agência de Novo Horizonte terá as atividades paralisadas no dia 1, 2 e 3 de maio, conforme decreto “49” de 26 de abril de 2019, onde foi transferido o feriado municipal em comemoração ao aniversário da cidade do dia 30 para o dia 2 e ponto facultativo no dia 3 de maio de 2019.