Detran-MS participa do lançamento de Maio Amarelo pelo GGIT

Divulgação/DetranMS O tema escolhido para este ano é “No trânsito, o sentido é a vida”

Nesta terça-feira (07), representantes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) participam do lançamento oficial da campanha Maio Amarelo, pelo Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) .

Este ano, o tema escolhido é “No trânsito, o sentido é a vida”. As atividades terão início a partir das 8h30 no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 25 de dezembro. Na ocasião, haverá abordagem educativa com a distribuição de brindes.

Implementado em 2011, o Maio Amarelo é um movimento internacional que ocorre anualmente, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) , decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, tornando este mês, referência mundial para o balanço das atividades voltadas para a segurança viária. O amarelo foi escolhido como referência ao sinal de trânsito que indica advertência, cuidado e atenção.

Para a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho, “o tema, orientado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tem o objetivo de promover uma reflexão junto à sociedade, a respeito da atitude de cada um no trânsito. Essa atitude precisa ser tomada, considerando o trânsito como parte da nossa vida diariamente quando nos deslocamos. Importante ressaltar que cada atitude pode fazer a diferença na vida das pessoas”, pontua.

Ainda conforme a diretora, “este é um movimento da sociedade toda. Convidamos todos a mobilizar-se e realizar ações. Nós, do Detran, estamos fazendo nossa parte com a promoção de atividades educativas em escolas e blitz com abordagens educativas”, enfatiza.

Conforme Elijane, “a partir do dia 13, estará disponível no site do Detran e redes sociais, um filme representando a importância das atitudes no trânsito como forma de mudar a vida das pessoas, tanto positivamente quanto negativamente. Esse material estará disponível para servir como base de trabalho e promover pequenos debates a respeito do comportamento seguro no trânsito”, conclui..

Ações em conjunto com a equipe de Fiscalização do Detran-MS, os gestores de educação serão realizadas aos domingos do Parque dos Poderes a partir do dia 11 de maio, das 7h às 13h. O local permanece fechado para o trânsito de carros neste período conforme a Lei Estadual Amigos do Parque, sob a supervisão do Detran-MS.

No dia 10, o Detran-MS estará com espaço para a divulgação da Campanha e demais atividades durante a 55ª Expoagro, no parque de exposições que fica na Rua Valério Fabiano, 100, bairro Jardim Alhambra em Dourados.

Já no dia 29, o Maio Amarelo será finalizado com a realização do Workshop Crimes de Trânsito, previsto para começar às 14h no auditório da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul). Na ocasião, haverá palestras com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da própria Ordem dos Advogados. A ação será voltada para profissionais da área e acadêmicos. Haverá também, uma mesa redonda para debates sobre o assunto com representantes do Departamento de Trânsito do Estado e demais áreas.