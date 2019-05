Detran alerta para sistema fora do ar

Governo de MS Sistema do Detran está inoperante

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que os sistemas do Departamento hospedados na SGI (Superintendência de Gestão da Informação), estão fora do ar devido um problema com as operadoras de dados.

Os técnicos da Superintendência estão investigando o problema, porém não há previsão de retorno à normalidade. Antes de ir a uma agência do órgão, os usuários devem ligar para a Central de Informações pelo telefone (67) 3368-0500.