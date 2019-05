CRMV-MS realiza evento em comemoração ao Dia do Zootecnista

Divulgação A categoria que não havia realizado, fará o juramento regula os direitos e deveres do profissional em relação à comunidade

Zootecnistas que atuam como professores nas instituições acadêmicas de Mato Grosso do Sul, além dos primeiros zootecnistas inscritos no CRMS-MS, serão homenageados na próxima segunda-feira (13), durante o evento do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS).

A comemoração faz alusão ao Dia do Zootecnista, comemorado no dia 13 de maio. Atualmente, existem mais de 500 zootecnistas inscritos no CRMV-MS.

O dia 13 de maio será também novo marco para os zootecnistas de todo Brasil. Neste dia entrará em vigor novo Código de Ética do Zootecnista, aprovado em plenária pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), no dia 11 de abril, em Brasília (DF), e instituído pela Resolução nº 1267/2019.

O novo código traz uma série de inovações, uma delas é o Juramento do Zootecnista, que não constava no documento anterior, instituído em 1982. O juramento regula os direitos e deveres do profissional em relação à comunidade, ao cliente, ao paciente, a outros profissionais, ao meio ambiente e ratifica a importância de sua observância no exercício da profissão

Com as mudanças, o novo Código de Ética do Zootecnista se atualiza, acompanha a evolução da profissão e ratifica a importância do trabalho do zootecnista para sociedade. Com uma visão de saúde única, o código destaca a importância do profissional na promoção do desenvolvimento sustentável, preservação e conservação dos recursos naturais, bem como na manutenção e melhoria da qualidade da vida humana e animal.

O evento em alusão ao Dia do Zootecnista, promovido pelo CRMV-MS, ocorrerá na segunda-feira (13) às 19h, no Auditório do Bloco M da Universidade Católica Dom Bosco – Av. Tamandaré, n. 6.000 – Jd. Seminário, Campo Grande-MS.

Comemorações e eventos nas universidades

Paralelo ao evento, no dia 13 de maio, a Universidade Católica Dom Bosco – UCDB inicia o VI Simpósio Sul-Mato-Grossense de Produção Animal e a XVI Semana da Zootecnia da universidade. Direcionado a acadêmicos, agricultores, técnicos, pesquisadores e professores, a programação abordará palestras que abrangem temas atuais da profissão como: Estratégias e Utilização de Forragens na Alimentação de Bovinos; Gestão de Recursos para Potencialização do Lucro na Pecuária. Sistema de Produção de na Piscicultura, entre outros.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS também terá programação especial para o dia 13 de maio, data em que a instituição comemora o jubileu de prata (25 anos) do curso de zootecnia. No campus Aquidauana, haverá café da manhã especial com participação de acadêmicos e docentes. Nos dias 14 e 15 acontece o Encontro Científico da Zootecnia UEMS – ECZ, no qual serão ministradas palestras e também apresentações de resumos de pesquisas regionais, e nos dias 16 e 17 serão realizados minicursos na universidade.