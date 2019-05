Contratação de 2.234 funcionário em indústrias do MS

Governo do Estado/Reprodução Retomada na geração de emprego é composta pelas indústrias de transformação

De janeiro a abril, as indústrias de Mato Grosso do Sul registram saldo positivo de 2.234 postos de trabalho, que é resultado de 20.904 contratações e 18.670 demissões.“No mês de abril, o saldo também foi positivo em 605 postos de trabalho, fruto de 5.198 contratações e 4.593 demissões”, acrescentou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.

A retomada na geração de emprego pelo setor industrial do Estado, é composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública, consolidou-se no período de janeiro a abril deste ano, conforme aponta levantamento realizado pelo Radar Industrial da Fiems.

Em relação aos municípios, constata-se que em 41 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a abril de 2019, proporcionando a abertura de 2.808 vagas, com destaque para Campo Grande (+507), Naviraí (+385), Aparecida do Taboado (+357), Itaquiraí (+197), Maracaju (+197), Paranaíba (+167), Coxim (+151), Sidrolândia (+96), Nova Andradina (+92), Dourados (+87), Chapadão do Sul (+74), Corumbá (+66) e Paraíso das Águas (+63). Por outro lado, em outros 28 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, provocando o fechamento de 574 vagas, sobressaindo Três Lagoas (-218), Selvíria (-126), Eldorado (-40), Sonora (-32) e Aquidauana (-22).

Detalhamento - Em Mato Grosso do Sul, de janeiro a abril, 116 atividades industriais apresentaram saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 3.426 vagas, com destaque para a fabricação de álcool (+618), abate de suínos, aves e pequenos animais (+501), abate de reses, exceto suínos (+332), serviços especializados para construção (+213) e obras de engenharia civil (+192). Por outro lado, 91 atividades industriais apresentaram saldo negativo em Mato Grosso do Sul, proporcionando o fechamento de 1.192 vagas, sobressaindo a fabricação de biscoitos e bolachas (-291), manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica (-137) e montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas (-68).