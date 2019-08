Confira programação do último final de semana da festa da Nossa Senhora de Abadia

Tamanho do texto

Anderson Ramos/ Capital News A festa conta com a apresentação de shows, barracas de alimentação, feira de artesanatos entre outros.

A festa em louvor a Nossa Senhora de Abadia, em Campo Grande MS reúne milhares de pessoas, na cidade do natal. A festa teve início no dia 09 de Agosto e termina e neste domingo (18). Confira as programações dos últimos dias.

16/08 Sexta-feira:

Ela nos acolheu ao pó da cruz e cuida nós.

Intenção: Pelos Agricultores, Pecuaristas e trabalhadores do Campo

Benção: Alimentos. sementes e mudas

Missa às 19h - Pe. Reginaldo Padilha

Entronização de N. Sra. de Copacabana - Colônia: Boliviana

Equipe Liturgia: ACAMPA II/Sênior

Quermesse/Banda Projeto Ide ( Wagner Maia) - 19h

Show: Filhos de Campo Grande

17/08 Sábado

Dia: Mãe que acolhe e vive a Palavra.

Intenção: Pelas Crianças

Benção: das crianças e brinquedos

Missa às 18h - Pe. Vander Casemiro

Entronização de N. Sra. do Pilar - Colônia: Espanhola

Equipe Liturgia: Catequese/Pré-Mirim/Mirim

Quermesse / Banda Estação XV - 19h Show: Lucas e Benício

18/08 Domingo

FESTA DE NOSSA SENHORA DA ABADIA

SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE MARIA

MISSA ÀS 10h - Pe. Fábio Junior

Intenção: Ação de Graças

Benção: Imagens e objetos de devoção

Equipe Liturgia: Abadia e SDS

PROCISSÃO LUMINOSA às 17h (Andor em carro de boi)

MISSA SOLENE ÀS 18h - Dom Dimas Lara Barbosa

Intenção: Ação de Graças Equipe Liturgia: Abadia e SDS

Quermesse: Jovens Sarados - 19h

Show: Batà e Cleber / Alex Lopes