Com o corte de verbas as universidades, MEC corta R$ 29 milhões da UFMS em 2019

Divulgação/UFMS A redução atinge a manutenção e o funcionamento de toda a Universidade

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul recebeu a confirmação de que o Ministério da Educação na última terça-feira (30 de maio) informando com relação ao bloqueio de cerca de 30% dos recursos orçamentários, totalizando uma redução de R$29.784.641,00, sendo R$ 28.788.728,00 de custeio e R$ 995.913 de investimento para o exercício 2019.

Segundo a Universidade, a redução atinge a manutenção e o funcionamento de toda a UFMS e vai afetar o fomento aos projetos de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação.

De acordo com o reitor Marcelo Turine, todas as atividades desenvolvidas na UFMS serão atingidas pelo corte no orçamento. “Vamos ter de nos unir mais, repensar todos os editais de apoio e criar estratégias criativas e inovadoras para manutenção do funcionamento da nossa UFMS”, aponta.

Ainda conforme a UFMS, Considerada a maior e melhor instituição pública de ensino superior de Mato Grosso do Sul, tem contribuído há 40 anos com o desenvolvimento do estado e do país. Atualmente, a UFMS oferece 116 cursos de graduação e 61 de pós-graduação (mestrado e doutorado) e está presente em 21 municípios do estado. A UFMS possui cerca de 2.800 professores e técnicos-administrativos lotados em suas unidades administrativas e acadêmicas para atender mais de 23 mil estudantes e para prestar serviços de qualidade aos cidadãos sul-mato-grossenses.

A UFMS é a primeira universidade em qualidade do estado e está em 36ª posição no ranking das melhores universidades do país. É a 18ª no ranking nacional entre as universidades mais empreendedoras e recebeu em 2018 o melhor Índice Geral dos Cursos (IGC) de sua história. Em 2018, a UFMS foi reconhecida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como uma das universidades líderes no combate à fraude e corrupção no Brasil, comparação realizada entre todas as Instituições de Ensino Superior Federal. Recebeu também em 2018 o Prêmio OAB RECOMENDA pela qualidade dos cursos de Direito em Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas.

Nesta sexta-feira (03), uma reunião emergencial da Reitoria com todos os pró-reitores será realizada para definir exatamente quais as estratégias e ações de contingência serão urgentemente tomadas.

De acordo com o Reitor da instituição, “Neste momento, destacamos que toda a comunidade científica e a sociedade sul-mato-grossense estão atentas, tendo em mente a certeza do trabalho de excelência realizado pela gestão da UFMS, comprovado pelos indicadores e reconhecimento em Mato Grosso do Sul e no Brasil”, conclui.