Com mudança de horário, Detran alerta sobre cuidados no trânsito

Reprodução/Internet

O Horário de Verão chega ao fim à meia noite deste domingo (17) e os moradores de dez estados e do Distrito Federal, devem atrasar o relógio em uma hora. O médico credenciado do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), especialista em medicina do tráfego, Jorge Vasconcelos, explica que quando ocorre uma mudança de horário, seja no horário verão, inverno ou fuso horário, o organismo pode ter dificuldade para se adaptar.

“Com a mudança do horário, aumentam as chances de a pessoa ter sonolência, lentidão de raciocínio, perda de memória, ansiedade, baixa autoestima e variações no humor, o que pode influenciar diretamente no ato de dirigir”, ressalta o médico.

O gestor de Educação e Segurança de Trânsito do Detran-MS, Nedis Gonçalves, explica que nos primeiros dias de adaptação é exigida uma atenção redobrada ao volante e na direção defensiva.

Nedis comenta algumas dicas para minimizar o cansaço em qualquer período, principalmente na primeira semana de adaptação. “É necessário dormir mais cedo, evitar dirigir após a ingestão de alimentos pesados, inclusive após o almoço e evitar viajar à noite e sozinho”, concluiu.