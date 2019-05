Com instalação de Lâmpadas de Led, prefeitura economiza R$ 1 milhão por mês

Divulgação/PMD Cerca de 57% dos pontos de iluminação pública da cidade serão trocados

A Prefeitura de Campo Grande aponta economia mensal de quase R$ 1 milhão (exatos R$ 996 mil) com a compra de 46.250 lâmpadas led que serão instaladas ao longo dos próximos 12 meses e passarão a representar 57% dos 110 mil pontos da iluminação pública da cidade. Segundo assessoria, atualmente só 15% (16.500 lâmpadas) da iluminação a capital (com 110 mil pontos) é feita com leds. Quando todas as 62.850 lâmpadas estiveram funcionando a economia anual será de R$ 14 milhões, com consumo de energia e manutenção.

A Divisão de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) realizou estudo técnico que diz que, o gasto médio por lâmpada com energia elétrica onde houver a substituição, vai cair 42,72%, de R$ 28,86 para R$ 16,53 por lâmpada, enquanto a despesa com a manutenção de lâmpadas terá redução de 65,97%, de R$ 14,05 para R$ 4,78 por lâmpada.

Ainda conforme assessoria da prefeitura, a economia é possível porque enquanto uma lâmpada a vapor de sódio funciona de 15 a 30 mil horas, precisando ser substituída, aproximadamente quatro anos após ser instalada, as de led podem durar até 50 mil horas, ou equivalente a 12 anos de vida útil, gerando economia com mão de obra e material. O resultado é que a despesa mensal com a substituição de lâmpadas queimadas baixará de R$ 649,8 mil para R$ 221 mil, economia de R$ 428,7 mil. Esta conta, ressalta-se , refere-se apenas as 46.250 lâmpadas que trocadas até maio de 2020.

Atualmente o consumo de energia elétrica destes 46.250 pontos de iluminação que receberão leds tem um custo mensal R$ 1.334.775,00. Com a troca, a despesa vai cair para R$ 764.512,50, uma economia de R$ 570,2 mil por mês. Esta economia é possível porque as lâmpadas de led gastam em média 42,73% menos energia que as de sódio.