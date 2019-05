Cerca de 100 mil Sul-Mato-Grossenses estão à procura de emprego

Edemir Rodrigues/PortaldoMS Desemprego no País atinge 13,4 milhões.

Com o desemprego batendo à porta de 13,4 milhões de brasileiros e mais de 100 mil sul-mato-grossenses, segundo o IBGE, os trabalhadores trazem a esperança como a palavra-chave.

Nos primeiros três meses de 2019, o número de atendimentos ao trabalhador nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Mato Grosso do Sul teve crescimento de 39,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Dados divulgados pelo Centro de Estudos e Pesquisas da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), apontam que nos três primeiros meses deste ano, cerca de 12.040 trabalhadores inscreveram-se em busca de uma vaga, contingente 29,3% superior ao do mesmo intervalo de 2018 (9.306 pessoas). Porém, o volume de emprego ofertado não segue o mesmo ritmo.

Os serviços que tiveram crescimento significativo se referem ao atendimento, inscritos, encaminhados, vagas oferecidas e seguro-desemprego, dentro da dinâmica do mercado de emprego formal no País e em consequência do desenvolvimento econômico no Estado, segundo Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (IMO) da Funtrab.

De janeiro a março deste ano, foram 2.246 documentos expedidos, diante de 747 carteiras de trabalho nos primeiros três meses de 2018. Neste primeiro trimestre do ano, foram contratadas 5.203 pessoas, enquanto no mesmo período de 2018 foram 5.736 colocados.

Segundo a Funtrab (Fundação do Trabalho), o número de benefícios solicitados pelos trabalhadores em Mato Grosso do Sul cresceu 10% e fechou em 19.285 pedidos nos três primeiros meses de 2019, ante 17.517 no ano passado.