Carnaval 2019 volta às ruas na Capital

Divulgação/PMCG Campo Grande Folia 2019 reunirá bandas regionais e matinê na Avenida Interlagos

Neste ano, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em conjunto com a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul , investe entre os dias 1º a 5 de março no “Carnaval da Paz – Campo Grande folia 2019”. A festa ocorrerá na Avenida Interlagos, entre as Ruas Spipe Calarge e Doutor Werneck, na Vila Albuquerque.

Após quatro anos o tradicional carnaval de rua volta a acontecer na Capital. Para a festa, será montado um palco com atrações para adultos e crianças, segurança reforçada e bandas regionais.

De acordo com Nilde Brun, titular da Sectur, “Elaboramos a programação no intuito de valorizar nossos talentos. Por isso, no palco do Carnaval, teremos só grupos e bandas daqui de Campo Grande. Será um evento para proporcionar diversão segura para as famílias. Teremos matinê para as crianças e segurança reforçada, para que todos brinquem tranquilamente. A expectativa é que este ano tenhamos um aumento de 5% na movimentação econômica do município com a realização do Carnaval”, declara.

Conforme dados divulgados pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Consumo e Turismo de Mato Grosso do Sul), em 2018 , o montante gasto na Capital no período carnavalesco foi de R$ 40 milhões.

Para 2019, ainda segundo os dados da Federação, a tendência é de aumento nos gastos com alimentos e bebidas, além dos custos com viagens, tanto regionais, quanto nacionais.

Confira a programação do “Carnaval da Paz – Campo Grande folia 2019”:

01/03 – Sexta-feira

20h às 22h – Fascínio

22h às 2h – Banda Lilás

02/03 – Sábado

20h às 22h – Beleza Pura

22h às 2h – Doce Swing

03/03 – Domingo

17h às 21h – Matinê com Ricardo Gael e banda / Pintura Facial

04/03 – Segunda-feira

20h às 22h – Só por Elas

22h às 2h – Fascínio e banda

05/03 – Terça-feira

20h às 22h – Chokito e banda

22h às 2h – Doce Swing