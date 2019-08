Capital recebe o maior campeonato de Crossfit do Estado

Divulgação Primeira edição do Campo Grande Games

A Capital realizará nos dias 24 e 25 na quadra poliesportiva do Colégio Status a primeira edição do Campo Grande Games, o maior evento de Crossfit do Estado. Na oportunidade a cerimônia fará parte do calendário de comemorações alusivas aos 120 da cidade, celebrado no dia 26 de agosto.

De acordo o idealizador do evento, Kristofer Pachelli, o campeonato deverá reunir mais de 500 atletas de todo Mato Grosso do Sul e espera receber de 1200 a 1500 pessoas. Para prestigiar, basta deixar na portaria 2 kg de alimento não perecível, toda a arrecadação será distribuída pelas instituições filantrópicas da Capital.

“O Campo Grande Games vem com a intenção de expandir o esporte na Capital e em todo o Estado de MS, unindo todos os praticantes com uma única finalidade: se desafiar e superar limites através de cada prova. E, claro, fazer uma grande festa comemorando o aniversário da nossa cidade junto com todas as academias/box de Campo Grande. Esta modalidade trabalha com uma grande variação de treinos, o que possibilita o desenvolvimento de diferentes capacidades físicas ao longo de um curto período de tempo. Serão dois dias de muita adrenalina e diversão", explicou Pachelli.

A abertura está prevista para às 8h no sábado (24), com término às 18h, no domingo o início será às 9h, com o fechamento para às 18h com show de Gustavo Vargas e Banda.