Capacidade de passageiros do aeroporto de Campo Grande será ampliada em 80%

Com investimento de R$ 40 milhões, o Aeroporto Internacional de Campo Grande terá a capacidade ampliada de 2,5 milhões de passageiros/ano para 4,5 milhões – um aumento de 80%. A informação é do presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Antonio Claret de Oliveira, que participou do anúncio oficial nesta terça-feira (11), na Base Aérea.

“É um investimento há muito tempo esperado pelos sul-mato-grossenses e por mim que morei por dois anos neste Estado e via essa necessidade”, afirmou Claret.

Para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, – que representou o governador Reinaldo Azambuja no evento – o investimento é um passo importante para transformar Mato Grosso do Sul “na capital do Mercosul”. “Aqui vai ser um corredor de transportes, fechando o circuito com a Rota Bioceânica Rodoviária, a Ferrovia Transamericana e o transporte aéreo de cargas”, projetou.

O terminal de passageiros será 62% maior, passando de 6.185 m² para 10.027 m². As melhorias envolvem a ampliação de dois para quatro aparelhos de raio-x, o aumento de 23 para 26 balcões de check in, a implantação de esteira e melhorias nos banheiros, entre outros. Os recursos já estão garantidos e a obra tem previsão de início em fevereiro. O prazo estimado é de 1 ano e meio, com a conclusão no segundo semestre de 2020, e existe a expectativa de geração de dois mil empregos.

Para o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, a obra é necessária e irá alavancar o turismo. “Campo Grande, uma capital com quase um milhão de habitantes, não pode ficar estagnada no tempo em um meio de transporte que cresceu muito no nosso País”, finalizou.