Campo Grande é referência em políticas públicas para jovens

Divulgação/PMCG Subsecretaria de Políticas para Juventude serviu de modelo para mais de 80 gestores

A Subsecretaria de políticas para Juventude representada pelo subsecretário e presidente do Fórum Nacional de Gestores Municipais de Juventude, Maicon Nogueira, participaram do I Encontro de Gestores de Juventude do Nordeste em Olinda – PE.

Os principais temas abordados durante a reunião foram o Painel Políticas de Juventude: Avanços, Desafios e Novas Perspectivas

Durante o evento que tem como objetivo oferecer soluções aos gestores para serem aplicadas a cada município. O presidente da FOMJUVE, Maicon Nogueira, destacou a dedicação e união de todos em prol da juventude brasileira como primordial para alcançar grandes resultados.

De acordo com o Subsecretário de Juventude, Maicon Nogueira, “a convite da ONU-Habitat e do Fórum Nacional de Secretários de Juventude, apresentei os resultados obtidos pela Prefeitura de Campo Grande com o Programa Levanta Juventude, que serviu como modelo de gestão para os mais de 80 gestores presentes. Destacamos ainda, o Programas Levanta Juventude e Telecentro 2.0 que em apenas 2 anos passaram mais de 4,5 mil jovens, inseridos nos três pilares da formação; a capacitação, orientação e empregabilidade”, declara.

Já a secretária Nacional da Juventude Jayana Nicaretta, disponibilizou um painel sobre os avanços, desafios e novas perspectivas, onde falou sobre o bônus demográfico, a Agenda Juventude 4.0 e sobre a 4ª Revolução Industrial, a atual diretriz para o planejamento das políticas públicas voltadas a empregabilidade.

Para a secretária Nacional Jayna Nicaretta, “A secretaria está montando uma Agenda Juventude 4.0, inovadora que prepara os jovens para as novas competências do futuro. A razão pela urgência da agenda da empregabilidade, é que a partir da era digital, os empregadores brasileiros estão demandando novas competências dos nossos jovens”, afirma.

Participaram do evento, a secretária nacional de Juventude, Jayana Nicaretta da Silva; o prefeito do município, Professor Lupércio; o vice-prefeito, Márcio Botelho; o secretário de Educação da Cidade de Olinda, Paulo Roberto; o representante da Organização das Nações Unidas, Alex Armênio.